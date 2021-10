Houellebecq in scena a Parigi per declamare poesie

(ANSA) - PARIGI, 15 OTT - Michel Houellebecq, tra gli scrittori viventi piu' popolari di Francia, sale in scena a Parigi per declamare poesie. Lo scrittore, quasi scomparso dall'uscita nel 2019 del suo ultimo romanzo 'Serotonina', dopo essere stato al Salone del Libro di Torino - (17 ottobre, Ore 15:30-16:30) per ritirare il Premio letterario internazionale Mondello - si "esibirà "il 7, 8 e 10 novembre per cinque rappresentazioni inedite dello spettacolo 'Existence à basse altitude'" ('Esistenza a bassa quota'), ha scritto in una nota l'editore Flammarion. I posti a sedere per queste cinque rappresentazioni al Rex Club, nel cuore di Parigi, saranno in vendita da martedì. "Assieme a Victorien Bornéat, Hugues Jourdain e Margot de Rochefort, Michel Houellebecq reciterà oltre 30 sue poesie, sulle musiche del produttore Toman Poncet".

Dopo 'Serotonina', nel 2019, l'autore, Prix Goncourt 2010, ha pubblicato l'anno seguente una raccolta di saggi e prese di posizione, "Interventions 2020", di cui non ha fatto la promozione. Secondo quanto scritto ad agosto dal giornale Paris Match, il suo prossimo romanzo uscirà nel gennaio 2022, ma Flammarion non ha fornito indicazioni al riguardo. (ANSA).