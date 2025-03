È uscito Gas, primo singolo del 2025 del rapper Drimer

"Gas", il nuovo singolo del trentino Drimer, Francesco Marchetti all'anagrafe (è nato a Cles nel 1995), è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Gold Leaves Academy ed è distribuito da Believe.

Si tratta del primo singolo del 2025, che arriva a nove mesi di distanza dall'uscita del mixtape "Scrivo Ancora 3", per il quale ha collaborato con artisti come Willie Peyote, Jack The Smoker e Inoki.

Il rapper comincia un percorso musicale che lo porterà alla pubblicazione di una nuova raccolta: "Sapevo che avrei iniziato a lavorare all'album ufficiale - chiarisce Drimer - E quando mi sono chiesto quale direzione artistica e musicale volessi dargli, ho trovato subito la risposta: quella che più preferisco. Da anni i miei riferimenti musicali sono gli artisti americani che nell'hip hop sono riusciti maggiormente a unire le profondità dei testi e le atmosfere tipiche del rap più classico alle sonorità e gli stili tipici di quello attuale. Su tutti, gli esempi potrebbero essere J Cole e Kendrick Lamar, con tutti gli artisti Dreamville e Tde a seguire. Il mio obiettivo, ora, è creare un suono ispirato a questi artisti ma spiccatamente italiano, nei riferimenti e nei contenuti".



