Damiano David, il primo album solista in uscita il 16 maggio

Funny Little Fears è il titolo del primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio. L'album, che uscirà per Sony Music Italy/Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione CD e vinile, è composto da 14 brani.

Il nuovo progetto discografico è iniziato con la teatralità di Silverlines (prodotta da Labrinth), proseguito con l'energia di Born With a Broken Heart e con l'intensità dell'ultimo singolo Next Summer: tre brani molto diversi tra loro che hanno evidenziato la versatilità dell'artista e hanno dato al pubblico un assaggio di questo album.

"Ho sempre avuto paura dell'altezza, del fatto che da un momento all'altro il terreno si spacchi sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisca. Ho avuto paura dell'oscurità, un'immensità che non riesco a vedere o comprendere, che potrebbe trascinarmi se non facessi attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo nemmeno se volessi davvero. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che lo troviate utile anche voi. L'ho chiamato Funny Little Fears. Con amore, Damiano", è la dedica dell'artista.

Cresce intanto l'attesa per il World Tour 2025 che vedrà Damiano impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l'11 ottobre al Palazzo dello Sport che raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.

