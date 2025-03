San Marino Song Contest a Gabry Ponte con 'Tutta l'Italia'

Il dj e produttore Gabry Ponte, superfavorito della vigilia e preferito anche dai bookmaker, ha vinto con la trascinante 'Tutta l'Italia', jingle-tormentone dell'ultimo festival di Sanremo, il San Marino Song Contest 2025 e sarà portabandiera della Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio, dove per l'Italia gareggerà Lucio Corsi con 'Volevo essere un duro' dopo il forfait di Olly, vincitore a Sanremo.



A votare è stata una giuria presieduta dal critico musicale Luca De Gennaro e composta dal direttore generale di Rtv San Marino (e della Rai), Roberto Sergio, dal direttore marketing Siae, Mario Andrea Ettorre, e dalle conduttrici e autrici radio-tv Federica Gentile ed Ema Stokholma. Secondo posto per l'energica band trentina - ma con un pezzo in inglese, 'You get me so high' - The Rumpled, terzo l'ucraino Teslenko con 'Storm'.



Quinto il cofondatore dei Subsonica, Boosta, e posizioni di classifica solo dall'undicesimo posto in poi per Bianca Atzei, Pierdavide Carone, Marco Carta, Silvia Salemi e Luisa Corna. A Carone, reduce dal successo a 'Ora o mai più' su Rai1, è stato assegnato il Premio della Critica, mentre il Premio San Marino Rtv 'Ludovico Di Meo' - predecessore di Sergio come dg - è andato alla belga Angy Sciacqua ('I') e il Premio Una Voce per San Marino a The Rumpled.

Alla gara - condotta in diretta tv e radio da Flora Canto e Francesco Facchinetti dal Teatro Nuovo di Dogana - hanno partecipato venti artisti provenienti, oltre che da Italia e San Marino, da Albania, Belgio, Slovenia, Svezia e Ucraina. Una competizione internazionale resa possibile grazie alle caratteristiche del regolamento sammarinese, che prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo e i brani interpretati in qualsiasi lingua. Proprio lo scorso anno sul Titano aveva vinto una band spagnola, Megara, che poi però non aveva superato lo scoglio delle semifinali dell'Eurovision, così come Achille Lauro nel 2022 e i toscani Piqued Jacks nel 2023.

Per questa edizione, oltre 1100 iscritti e provini per 400 artisti da oltre 40 Paesi. Ospiti della serata Al Bano, che ha ricevuto il Premio alla carriera, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit.



