Olly annuncia La Grande Festa il 4 settembre a Milano

Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, Olly annuncia La Grande Festa, una data evento il 4 settembre per celebrare "con tutta la mia gente" questo anno d'oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all'Ippodromo Snai di San Siro.

Il brano Balorda Nostalgia ha debuttato vetta alla classifica Fimi/Gfk. Il brano è stabilmente al n.1 in chart su Spotify Italia, Amazon Music Italia, nella sezione musica di Youtube, Apple Music Italia e nella top100 della chart global di Spotify.

Inoltre Tutta Vita, il secondo album del cantautore con oltre 400 milioni di stream audio e video, è l'album più ascoltato su Spotify e Amazon music questa settimana.

Il brano - scritto da Olly, composto insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione - racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all'improvviso e che fa sempre anche un po' male, per questo motivo è balorda.

Olly è atteso per la prima volta anche nei palazzetti italiani tra l'autunno 2025 e la primavera del 2026 con il Tutta Vita Tour, mentre nei prossimi mesi è al via il tour nei club.

