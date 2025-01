Bob Dylan apre un profilo TikTok, l'app cinese a rischio bando

Per sempre giovane e per sempre controcorrente: a pochi giorni dalla potenziale chiusura di TikTok, Bob Dylan ha creato un profilo sull'app cinese di minivideo.

TiKTok potrebbe chiudere domenica: "Esplora il mondo di Bob Dylan, ora su TikTok", è la didascalia del primo post che presenta una rassegna della vita dell'83enne premio Nobel con la colonna sonora di Like A Rolling Stone, una delle prime e certo la più conosciuta canzone in cui Dylan ha adottato un approccio "elettrico", segnando una svolta significativa nella sua carriera musicale e nella storia del rock. Il profilo del cantautore ha raccolto in poche ore migliaia di seguaci con alcuni commenti legati alla possibile breve vita dell'account: "Bob TikTok is knocking on Heaven's Door", è uno dei più ironici che collega il nome della piattaforma alla canzone Knocking on Heaven's Door, pubblicata nel 1973 come parte della colonna sonora del film Pat Garrett and Billy the Kid di Sam Peckinpah.

Senza un intervento della Corte Suprema o l'arrivo di un compratore, il bando di TikTok, deliberato per motivi di sicurezza nazionale con una legge del Congresso dal vasto sostegno bipartisan, dovrebbe entrare in vigore domenica. Il presidente-eletto Donald Trump, che si insedierà l'indomani alla Casa Bianca, ha peraltro ipotizzato un ordine esecutivo per congelare la sospensione di due-tre mesi.

Dylan ha da tempo un account su X e a settembre, anziché affidarlo a collaboratori, ha cominciato a usarlo personalmente, sia pure con estrema parsimonia: uno degli ultimi post apprezza, senza averlo ancora visto, il film A Complete Unknown in cui Timothee Chalamet interpreta la parte del giovane Bob negli anni compresi tra l'arrivo a New York e la "svolta elettrica" del festival di Newport nel 1965.



