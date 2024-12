Capodanno al Circo Massimo con Gabry Ponte e Pfm

Alla fine il veglione 'comunale' di Roma Capitale si farà, e si farà come previsto inizialmente al Circo Massimo con un cast pensato per accontentare tutti i gusti: come circolava da giorni ci saranno i maestri del prog italiano della Pfm, ma anche - sorpresa di Natale - un 're' della dance come Gabry Ponte, mentre l'anima folk della festa sarà incarnata dall'Orchestraccia e dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Nei prossimi giorni il concerto sarà presentato ufficialmente ma intanto il Campidoglio mette un punto sulle polemiche attorno al San Silvestro più discusso degli ultimi anni. Quello in cui si sarebbero dovuti esibire Mahmood, Mara Sattei ma soprattutto il controverso trapper Tony Effe. I cui testi, considerati da più parte misogini e violenti, hanno spinto il sindaco Roberto Gualtieri a chiedergli un passo indietro: "Non è censura - aveva detto il primo cittadino - ma non può essere il volto di Roma, con soldi pubblici.

Il Capodanno deve unire, lui sarebbe divisivo". E il passo indietro c'è stato, ma si è portato con sè per solidarietà il resto del cartellone, svuotando di fatto il palco del Circo Massimo e riempiendo le cronache (non solo cittadine) di commenti, polemiche e prese di posizione a favore o contro la scelta del Comune. Ora invece il palco è di nuovo pieno, e dal Colle capitolino ci si aspetta evidentemente che sia ben piena anche la platea: sono state smentite le voci che volevano il nuovo concerto nella ben più piccola Piazza del Popolo, per tacere di quelle che temevano l'annullamento tout court della serata. L'appuntamento è invece alle 21.30 al Circo Massimo per "una grande festa a ingresso gratuito organizzata in collaborazione con Rds", spiega il Campidoglio. Per far ballare il pubblico ci sarà dunque Gabry Ponte, dj e produttore famoso in tutto il mondo, oltre ai virtuosismi d'autore della Pfm: una risposta, forse, a chi commentando le indiscrezioni dei giorni passati aveva eccepito sul carattere un po' retrò del cartellone proposto. Suonerà come previsto l'Orchestraccia, e ci sarà - ulteriore novità - la taranta dell'Orchestra Popolare.

Sul palco con loro Mariachiara Belardo, il rapper Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi, tre voci di Rds che accompagneranno il pubblico del Circo Massimo fino al 2025. E, dice ancora il Comune, ci saranno "altre sorprese". Intanto, come è noto, Tony Effe ha organizzato un suo contro-concerto al Palaeur al prezzo politico di 10 euro e ha annunciato a sua volta che "non sarà da solo": chissà se non sarà raggiunto proprio da Mahmood e Mara Sattei, spostando di fatto di qualche chilometro più a sud il cast originale del 'vecchio' concerto del Comune. I biglietti per la serata trap sono andati a ruba: al momento è pieno anche il parterre e resta disponibile solo qualche tribuna laterale del terzo anello. Ma ora a fare concorrenza agguerrita c'è il Circo Massimo.



