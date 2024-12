Gianni Morandi compie 80 anni, 'quanta strada abbiamo fatto...'

"Quanta strada abbiamo fatto...".

Un post di poche parole, quello di Gianni Morandi pubblicato su Facebook subito dopo mezzanotte, allo scoccare del suo ottantesimo compleanno, corredato da una foto che lo vede ragazzino, microfono in mano, in una delle sue primissime esibizioni.

Il debutto di una lunga e intensa carriera nata "a 100 all'ora" e che ancora oggi vede una nuova pagina con l'album L'attrazione, in uscita fra un paio di giorni, anticipato a metà novembre dal brano title track scritto e composto dall'amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti. Il post ha subito cominciato a raccogliere, già nella notte, migliaia di like e di commenti di auguri.





Il post di Gianni Morandi

La carriera per immagini

