Mimì è la vincitrice dell'edizione 2024 di X Factor LE FOTO

È la diciassettenne Mimì Caruso a vincere l'edizione 2024 di X Factor. La giovane cantante ha avuto la meglio sugli altri finalisti: Les Votives (secondi), I Patagarri (terzi), Lorenzo Salvetti (quarto). Un'edizione che, puntata dopo puntata, sfida dopo sfida, è riuscita a trovare nuova linfa e nuova vitalità, tanto da portare Sky ad annunciare il rinnovo del contratto con il talent - che sembrava ormai aver esaurito la sua vena aurifera - per altri due anni. Un successo che porta la firma anche dei quattro giurati (Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi) e di Giorgia, di cui il pubblico di Sky ha scoperto le doti della "brava conduttrice".

A vincere, contro il pronostico degli scommettitori alla vigilia (dopo la semifinale era passata dal primo all'ultimo posto), dunque, è stata Mimì, scelta da Manuel Agnelli alla sua prima vittoria in sei anni seduto al tavolo dei giudici, battendo Achille Lauro che per la prima volta nella storia del programma era riuscito a portare tutta la sua squadra in finale. Altra prima volta è stata la finale "in esterna", accolta dall'abbraccio di piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, con uno sforzo produttivo che ha prodotto 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall, 1000 corpi luminosi, un corpo di ballo composto da 40 ballerini che ha dato vita a oltre 20 performance, 200 costumi, effetti speciali e fuochi d'artificio.

Sedicimila gli spettatori che hanno goduto dello show (su Sky Uno e in streaming su NOW e in chiaro su TV8), che oltre alla gara tra i quattro finalisti ha dato il benvenuto anche ad alcuni ospiti. Tra questi Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo e la sua storia è diventata ora un film dal titolo Better Man, in sala dal 1 gennaio), che ha aperto la serata, presentando il suo nuovo singolo Forbidden Road per poi tornare sul palco a forma di X a metà serata con un medley dei suoi successi e prestarsi ad un simpatico siparietto con Giorgia. "Better Man? Il miglior film della vostra vita. La colonna sonora? La migliore che abbiate mai sentito. Il mio tour estivo? Il migliore al quale abbiate mai assistito". E mentre le votazioni da casa procedevano spedite per identificare l'artista con l'X Factor 2024, nella "sua" piazza del Plebiscito è arrivato anche Gigi D'Alessio con un medley dei suoi brani e un omaggio a Pino Daniele con Napule è.

La vittoria di Mimì è arrivata dopo tre manche: la prima libera, in cui ogni artista ha scelto il pezzo che meglio lo rappresentava (Lorenzo con Cosa mi manchi a fare di Calcutta; Mimì con Because The Night di Patti Smith; I Patagarri con Cam-Camini', colonna sonora di Mary Poppins; i Les Votives con Someone Like You di Adele); seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni durante il talent; nella terza e ultima manche gli artisti hanno riproposto i propri inediti. A fine serata tutti sul palco, per celebrare vinti e vincitori tra coriandoli, lacrime e abbracci.

