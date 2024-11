Denzel Washington, 'adoro Bocelli, è il mio uomo della classica'

Nel corso di un'intervista per l'emittente britannica Classic FM, la leggenda di Hollywood Denzel Washington ha condiviso il suo amore per il tenore Andrea Bocelli.

Durante la conversazione con il giornalista della Bbc Dan Walker, che ha spaziato da Il Gladiatore II, a ciò che lo ispira di più, l'attore ha parlato della musica di alcuni dei suoi più grandi film, e in particolare di quella classica. "Ascolto Arie Sacre. Bocelli è il mio uomo. Lo ascolto quando torno a casa dalla palestra o in altre occasioni. Adoro la sua musica. Mia moglie mi ha insegnato molto a riguardo. Lei era una bambina prodigio e rivale del compositore Van Cliburn, ha anche preso il master alla Juilliard School. Ma c'entra anche il ragazzo che mi taglia i capelli, Cherry. Anni fa mi ha fatto appassionare a Bocelli, a Romanza, e a tutti gli altri suoi album album", ha rivelato l'attore e regista americano.

L'intervista è annunciata oggi sui canali social dell'emittente britannica Classic FM proprio con la clip che riguarda Bocelli.





