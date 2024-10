Buon compleanno Rino! ricordando Rino Gaetano

Il 29 ottobre, come da tradizione, la Rino Gaetano Band farà un concerto per ricordare e celebrare Rino Gaetano nel giorno della sua nascita, avvenuta a Crotone nel 1950. L'evento tributo ufficiale al cantautore, organizzato dalla sorella Anna Gaetano e dal nipote Alessandro, si terrà a Roma all'Hacienda dal pomeriggio fino a mezzanotte.

Sarà ospite l'attore, regista e sceneggiatore Ivano De Matteo.

Sul palco saliranno inoltre due giovani cantautrici, Elisa Benetti e Alice Laison. Durante il concerto il pubblico potrà assistere ad una performance di live painting di Amèlie Gatti in arte Amèlie Vestiti D'arte, ispirata a Rino Gaetano. L'opera sarà devoluta ai Tetrabondi (per "costruire il mondo di tutti e di tutte distruggendo gli stereotipi della disabilità") e messa all'asta durante la prossima edizione di Tetraink, il festival dei fumetti sbilenchi.

La performer LIS Giulia Clementi salirà sul palco per tradurre nella lingua dei segni uno dei brani più iconici dell'artista.

Buon compleanno Rino si fonde con la più importante manifestazione dedicata al collezionismo musicale. In collaborazione con Music Day Roma, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD grazie ai selezionati espositori solitamente presenti nelle maggiori Fiere del Disco della penisola. La serata sarà presentata da Giulia Massarelli, fondatrice di Lunatika Factory, la fucina creativa dedicata all'universo artistico al femminile.





