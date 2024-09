Lazza, con 'Locura' racconto il lato oscuro del successo

Il lato oscuro del successo, la follia che si genera attorno ai numeri da record e alla vita da 'golden boy' della musica. In una parola sola, in spagnolo, 'Locura', come il titolo del nuovo album firmato da Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, in uscita oggi e che di quel lato meno noto del successo racconta le vicende, in modo personale.

"E' stato un album difficile da realizzare - ha commentato Lazza - perché venivo da un lavoro da studio ('Sirio') che ha fatto registrare numeri enormi. E' difficile uscire da un meccanismo che parla solo di numeri ma volevo realizzare qualcosa che rimanesse, sia per la musica che per l'immaginario di me stesso. Ho messo la testa in ogni parte dell'album".

'Locura' è nato in viaggio tra New York, Miami e Los Angeles, così come a Parigi, dove Lazza ha anche appreso della sua prossima paternità. "Ho concepito l'album in viaggio - ha detto Lazza - perché della mia città avevo visto tutto. Sentivo il bisogno di cambiare aria per essere ispirato. Nel disco ci sono episodi musicali del 'vecchio' Lazza, quello a cui piacciono le cose più cafone, ma in generale è meno spaccone. C'è anche tanto Jacopo che si racconta".

Anche l'artwork che accompagna 'Locura', ispirato alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia, il protagonista è il dualismo ombre-luce, tensione e movimento. Nel disco, composto da una scaletta di diciotto brani e quasi altrettante collaborazioni (da Laura Pausini a Kid Yugi, passando per Marracash, Ghali, Guè, Lil Baby e altri ancora) Lazza si confronta con il lato oscuro e meno patinato del successo.

"Per le collaborazioni - ha spiegato la voce delle nuove 'Abitudine', 'Certe cose' e 'Male da vendere' - ho cercato colleghi che non ho mai potuto coinvolgere. Sono onorato di aver cantato con Laura Pausini Pausini, mentre con Ghali ci conosciamo dai tempi dei freestyle nei centri sociali. Con Sfera e Gué ho collaborato spesso e Marra è stata la ciliegina sulla torta di questo album. Doveva essere già nel disco precedente.

Lil Baby è sempre presente nelle mie preferenze di Spotify a fine anno".

Il viaggio di 'Locura' proseguirà anche dal vivo a partire dal prossimo mese di gennaio. Per il 2025 sono infatti già in programma le date del 'Locura tour', ovvero undici date che già ora sono in gran parte già 'sold out' e che prenderanno il via da Mantova, il 6 gennaio. A seguire Padova, Eboli, Torino, Bologna, quattro date all'Unipol Forum di Milano e poi ancora Firenze e Roma.

"Come persona mi sento realizzato - ha commentato Lazza - ma come artista, se sei ambizioso, non ti realizzi mai. Sono già in studio e sto abbozzando cose per il futuro. La musica è qualcosa di bello che serve per comunicare, non per competizione. Io non lo sono con nessun collega ma solo con me stesso".



