Friuli Doc apre a Udine nel segno delle eccellenze friulane

Taglio del nastro oggi a Udine per la 30/a edizione di Friuli Doc, la più grande manifestazione enogastronomica della regione, che animerà con oltre 100 stand per le degustazioni e con oltre 200 eventi il centro del capoluogo friulano fino al 15 settembre.

La cerimonia, svoltasi in piazza Libertà sotto la Loggia del Lionello, ha visto gli interventi di numerose autorità: oltre al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Presenti il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, diversi consiglieri regionali e sindaci da numerosi comuni della Regione, tra cui Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. La cerimonia, condotta dalla giornalista Giorgia Bortolossi, è stata aperta dalla performance degli sbandieratori di Palmanova, seguiti dall'esibizione dei danzatori della scuola di danza Ceron di Udine, poi gli interventi ufficiali.

Il sindaco di Udine De Toni ha ringraziato i sindaci presenti, "questo è un bel segno di coesione territoriale", ha detto, sottolineando che per la regione "la nostra cultura, basata su lavoro, coesione e solidarietà, è la prima risorsa".

L'assessore Bini ha rivolto un plauso agli oltre 2000 volontari, "che contribuiscono in modo fondamentale alla riuscita di una manifestazione che continua a crescere di anno in anno".

Sul palco si sono alternate, in veste di testimonial della kermesse, diverse personalità che hanno dato lustro alla regione: le olimpioniche Mara Navarria e Giulia Rizzi, la signora della Grappa Giannola Nonino, Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia, la cantante Shari Noioso, distintasi all'ultimo Sanremo. Chiusura sulle note della Fanfara della Brigata Alpina Julia.



