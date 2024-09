Damiano David e il nuovo progetto, verso il 27 settembre

La data è certa, il 27 settembre, ed anche che si tratta di un viaggio in macchina - reale o virtuale - per andare Everywhere ma questa volta da solo anche se i Maneskin, per ora, non si sciolgono. Damiano David pubblica un nuovo criptico post di avvicinamento verso il nuovo progetto da solista che però rimane ancora nel mistero. Si vede lui in macchina sempre, che snocciola elementi della sua biografia rigorosamente in inglese.

''Mi chiamo Damiano David, sono nato nel 1999 a Roma, Italia.

Amo la musica, l'arte, le donne. Amo la sensazione dei bei vestiti e il buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutante. Ho girato tutto il mondo per trovare la mia voce, tanto per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David e oggi è il primo giorno della mia vita''.

A parte rimproveragli di non aver detto che è romanista, nei commenti i suoi followers cercano di dare risposte al mistero, ipotizzando che si tratti di un film, un documentario sulla sua vita? Unica certezza il 27 settembre.



