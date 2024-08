Taylor Swift sul palco a Londra, Ed Sheeran ospite a sorpresa

La pop star Taylor Swift ha ripreso ieri sera a Londra il suo monumentale tour 'Eras', atteso con ansia dai suoi fan dopo la cancellazione la scorsa settimana di tre concerti previsti a Vienna, bersaglio di un piano di attentati suicidi. Ospite a sorpresa sul palco l'artista inglese Ed Sheeran, con il quale Taylor ha eseguito diverse canzoni in cui i due hanno collaborato.

La cantante americana ha dato il via al primo dei cinque show previsti allo stadio di Wembley con la sua hit '22' indossando una maglietta con la scritta 'Molte cose stanno succedendo in questo momento', in evidente riferimento al periodo tumultuoso che ha appena attraversato. Oltre agli eventi di Vienna, i concerti di Londra arrivano infatti due settimane dopo la morte di tre ragazze nel nordovest dell'Inghilterra, pugnalate mentre partecipavano a un corso di ballo incentrato sulla star della musica pop.

Da ieri pomeriggio centinaia di 'Swifties' si erano radunati attorno allo stadio di Wembley, che dovrà accogliere circa 90.000 persone ogni sera per gli ultimi concerti europei della tournée lanciata quasi un anno e mezzo fa negli Stati Uniti. La polizia di Londra ha dichiarato di essere pronta per l'evento, assicurando che i controlli sui biglietti saranno rafforzati, insieme a ulteriori misure di sicurezza intorno allo stadio. Sul sito web di Wembley, i possessori dei biglietti sono stati avvertiti che allo stadio sarebbero stati effettuati "controlli aggiuntivi prima dell'ingresso".

La popstar non ha deluso i suoi fan al termine di questo attesissimo concerto. Ha portato sul palco l'artista inglese Ed Sheeran, con il quale ha eseguito diverse canzoni alle quali hanno collaborato.

