Ecco Die with a Smile, la nuova ballad di Lady Gaga e Bruno Mars

"Die with a smile": è questo il titolo della nuova ballad d'amore che unisce la creatività di Lady Gaga e Bruno Mars. Si tratta della prima collaborazione tra i due giganti della musica mondiale, che segna il loro ritorno sulle scene, rispettivamente dal 2021 e dal 2022. Insieme hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il globo e mandato 13 singoli in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Il singolo "Die With A Smile" è prodotta dai due artisti insieme a D'Mile e Andrew Watt, ed è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto insieme a Bruno Mars.

"Io e Bruno - dice Lady Gaga - ci rispettiamo molto reciprocamente e stavamo parlando da tempo di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera dopo una lunga giornata mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita quando ho sentito cosa avesse iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musica e la sua visione sono di altissimo livello. Non c'è nessuno come lui".

Secondo Bruno Mars "lavorare con Gaga è stato un vero onore. È un'icona e rende questa canzone magica. Sono così emozionato che tutti possano ascoltarla".



