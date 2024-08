In musica non è 'meglio soli', le reunion dopo gli addii

Meglio soli che male accompagnati, si dice. Ma non sempre, almeno in musica, è vero. Travolti o abbagliati dal successo ottenuto in duo, trio o band, capita che per dissidi personali o in cerca di un'affermazione personale ci si divida. Ma non sempre sono rose e fiori. E così, qualche volta, è meglio ricucire i rapporti con gli ex di palco e ripartire. Anche dopo anni. Tra gli ultimi che hanno deciso di tornare a unire le forze ci sono Benji & Fede. Per circa 5 anni, con i primi successi nel 2015, hanno fatto impazzire le ragazzine. Fino al 2020, dopo 5 album, 17 dischi di Platino, 9 d'Oro, concerti sold-out, quando le loro strade artistiche si sono divise. La decisione partì da Benji ed è stato lo stesso cantante a ripensarci quattro anni dopo, forse anche perché album e singoli da solisti non hanno soddisfatto le loro aspettative. A giugno è uscito il loro nuovo primo singolo insieme e a novembre torneranno sul palco dal vivo al Forum di Assago.

Di recente sono tornate a fare musica a due voci anche le sorelle Iezzi, Paola & Chiara. Cinque milioni di dischi venduti in carriera; otto album in studio e 36 singoli, tra cui pezzi tormentone come Vamos a Bailar e A Modo Mio, una vittoria al Festival di Sanremo 1997 tra le Nuove Proposte, ma dopo poco più di 15 anni, tra alti e bassi nel rapporto a due, nel 2013 arriva lo scioglimento. Dieci anni dopo, senza aver lasciato segni particolari con le loro carriere soliste, le due sorelle si ritrovano per partecipare al festival di Sanremo. Ed è di nuovo Paola&Chiaramania.

Tra i sodalizi recuperati anche quello, stavolta nel rap, degli Articolo 31. Nel 2006 J-Ax e DJ Jad, insieme dai primi anni Novanta con successi come Ohi Maria e Tranqi Funky, decidono di avviare le loro carriere soliste (con particolare fortuna per J-Ax). Passano dodici anni prima del ritorno, inizialmente solo live, per poi trasformarsi in nuova musica nel 2023 con la loro prima partecipazione al Festival e in un album a maggio scorso. Rimanendo nel rap, ha fatto la gioia di migliaia di fan l'annuncio della reunion dei Club Dogo. Il gruppo, composto da Jake La Furia, Guè e dal DJ producer Don Joe, si era formato nel 2002. Nel 2014 l'ultimo progetto comune del gruppo, ovvero Non siamo più quelli di Mi fist. Da lì una pausa senza data di scadenza, anche se ufficialmente il gruppo non è mai stato sciolto. L'annuncio di una nuova collaborazione a tre arriva quasi dieci anni dopo: a fine 2023 l'annuncio di dieci live al Forum nella primavera scorsa e di un album uscito a gennaio.

E come non ricordare i Pooh. Le leggende della musica italiana, dopo 50 anni sulle scene, per due volte salutano il pubblico e per due volte tornano insieme: la prima volta nel 2016, la seconda nel 2023. E tutt'ora continuano a portare avanti la loro storia. Anche Elio e Le Storie Tese, tra il serio e il faceto, nel dicembre 2017, dopo 37 anni di attività, tengono il cosiddetto Concerto Definitivo, che - nello stile degli Elii - tanto definitivo non è. Lo scioglimento viene posticipato per la loro partecipazione al festival del 2018 e celebrato con un Tour d'Addio. Passano 5 anni (e svariati ritorni della band) e il gruppo riparte. Storia a parte quella di Al Bano e Romina, la coppia più amata della musica italiana. Un addio complicato e sofferto, sia personale che musicale, che dopo anni li ha visti tornare insieme per alcuni concerti ed eventi anche internazionali. Nel 2015, dopo 24 anni dalla separazione, sono tornati da ospiti sul palco dell'Ariston per la felicità dei fan e dei nostalgici.

