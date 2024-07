George Michael, un ep per i 40 anni di Careless Whisper

È disponibile in pre-order Careless Whisper, l'Ep in uscita il prossimo autunno che celebra il 40/o anniversario dell'uscita dell'iconico brano di George Michael, morto nel 2016. Careless Whisper conterrà le versioni rimasterizzate del singolo originale, del mix esteso e dello strumentale e un'inedita registrazione dal vivo dell'intramontabile hit eseguita al Madison Square Garden di New York City durante l'elettrizzante concerto di George del 23 luglio 2008.

La registrazione cattura la storica performance che segna il suo ritorno al pubblico di New York dopo un'incredibile pausa di 17 anni. Faceva parte del suo monumentale tour 25Live, un fenomeno mondiale che ha fatto registrare il tutto esaurito in arene e stadi e ha conquistato oltre 1,3 milioni di fan in tutto il mondo. L'Ep uscirà in digitale e in formato fisico su CD e vinile picture disc da 12", vinile marmorizzato rosso rubino da 12", vinile bianco da 12", vinile standard da 12". In cima alle classifiche in 25 paesi nel 1984, oggi Careless Whisper è certificato 7 volte Platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie solo nel Regno Unito. È stato anche certificato Platino e Diamante in altri 20 Paesi. Scritto insieme al compagno di band dei Wham! Andrew Ridgeley quando George Michael aveva solo 17 anni, e ampiamente considerato un capolavoro della canzone contemporanea, oggi è acclamato come un classico moderno.

Careless Whisper detiene un'eredità ineguagliabile che ha portato George Michael a diventare il più giovane vincitore di un Ivor Novello Award a soli 21 anni, spingendolo al successo globale. È stato anche il primo artista in assoluto a raggiungere la vetta delle classifiche sia come solista sia come membro di un gruppo/duo nello stesso anno solare. Oggi, 40 anni dopo la sua uscita, Careless Whisper è amato anche dalle nuove generazioni di ascoltatori e condiviso su TikTok dove attualmente supera 700 milioni di visualizzazioni, mentre su YouTube il video raggiunge in media quasi mezzo milione di visualizzazioni ogni giorno. George Michael Entertainment dichiara: "Nel celebrare i 40 anni di Careless Whisper, siamo orgogliosi di condividere qualcosa di veramente speciale con i milioni di fan di George in tutto il mondo. Questo Ep è un sincero 'grazie' da parte nostra a voi per il vostro sostegno e amore incessante".



