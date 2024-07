Taylor Swift: "Attendo da tempo con ansia di suonare a Milano"

I fan italiani sono entrati in fibrillazione per un post su Instagram dove Taylor Swift dice di non vedere l'ora di esibirsi a Milano, dove il suo The Eras Tour fa tappa domani e dopodomani davanti a 130mila persone provenienti da tutte le parti del mondo.



Questo tour - scrive la popstar - "ha portato con sé tante prime volte... per esempio, non ero mai stata in Svizzera e questo posto è incredibilmente bello e ho apprezzato molto di potermi esibire davanti a due folle meravigliose a Zurigo. E' abbastanza strano pensare che siano rimaste solo 7 città in questa parte europea del tour. La prossima è una città - si legge sui social - dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!!".



Un entusiasmo contagioso, che ha caricato ulteriormente gli Swifters già arrivati in città per i due show evento, che in decine questa mattina - sotto la pioggia battente - hanno fatto la fila davanti alla bancarella del merchandising ufficiale, già installata di fronte a San Siro, per accaparrarsi un memorabilia dell'evento, che riporta la superstar in Italia a 13 anni dalla sua ultima esibizione nel nostro Paese.

