Morgan: 'Da Selvaggia Lucarelli incitazione all'odio, la denuncio'

In una storia su Instagram, il cantante Morgan dice di aver denunciato Selvaggia Lucarelli "per aver costruito violenza di massa contro l'essere umano che io sono". "Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato - si legge nel post di Marco Castoldi il nome al secolo di Morgan - da un popolo furioso che inneggia al rogo".

Video Morgan a processo per stalking: 'Sono io la vittima. State costruendo un mostro'



"Selvaggia Lucarelli risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all'odio", conclude Morgan. Lucarelli su Il Fatto Quotidiano ha raccontato la storia del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato Morgan, che è stato denunciato dalla cantante Angelica Schiatti.

"Questa nella foto è la via di casa mia, 200 metri da casa mia, dove non posso tornare perché ho paura", ha scritto Angelica Schiatti. Nella foto usata dall'artista per rendere noto che si ritiene diffamato dalla ricostruzione effettuata da Lucarelli sul Fatto Quotidiano, ha spiegato Schiatti, sarebbe ritratta proprio la via in cui vive.



