Linus, musica a Riccione e per i giovani il contest

Sarà una nuova edizione all'insegna della musica ma anche dello sport, quella di Riccione On Stage che tornerà in scena nella città romagnola dal 5 al 24 agosto.

Il collaudato format targato Radio Deejay si ripresenta all'insegna del divertimento, con la direzione artistica di Linus.

"Riccione è quel posto che riesce ad aggregare due target - ha raccontato Linus - come quello delle famiglie con bambini e quello dei giovani. Noi cerchiamo di prestare attenzione a tutti, con le serate di musica e con i concerti, così come con le attività sportive che dalla mattina trasformeranno il lungomare di Riccione in una sorta di Venice Beach".

La città romagnola si trasformerà in un grande villaggio a cielo aperto per accogliere migliaia di persone, tra i tanti appuntamenti gratuiti per soddisfare tutti i gusti e tutte le età. Non mancheranno i nomi noti della musica sul palco di piazzale Roma e tra i primi big annunciati ci sono Alessandra Amoroso, Alfa, Clara, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Petit, Santi Francesi, Paolo Santo, Sarah e Tananai.

"Sul fronte della musica leggera - ha spiegato Linus - la radio continua ad avere un ruolo importante. Oggi come allora esistono i tormentoni musicali estivi, solo che negli anni Sessanta e Settanta si chiamavano 'Sapore di sale' o li cantava Battisti ed erano quindi anche per un pubblico più adulto. Oggi il tormentone punta sui giovani e giovanissimi".

Accanto ai nomi noti della musica italiana, a Riccione ci saranno anche i giovani partecipanti al contest di 'Riccione On Stage' dedicato alla ricerca di nuovi talenti e giunto alla sua decima edizione. Fino al 5 luglio è possibile inviare la propria candidatura compilando il form sul sito deejay.it con i dati, le proprie performance e la biografia artistica.

"I Contest sono stati un fenomeno molto importante nei decenni passati - ha detto ancora Linus - salvo poi sparire per poi essere rimpiazzati in qualche modo dai talent, anch'essi oggi ridimensionati. Oggi tutti possono provare a fare musica ed è importante avere degli spazi dove provare a giocarsi le proprie carte".

Tra i selezionati che si esibiranno sul palco, una giuria di professionisti dell'industria musicale sceglierà il vincitore del contest che si aggiudicherà un mese di rotazione del proprio brano in onda su Radio Deejay.





