Allevi: "Dopo l'inferno la felicità di 13 globuli bianchi"

La musica, il calore della gente, poi la malattia, il buio e nuovamente la luce, grazie a "tredici globuli bianchi che sono stati una botta di felicità". Potente e delicata allo stesso tempo la testimonianza portata oggi al Forum di Assago (Milano) dal maestro Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo "inferno" a seimila studenti lombardi, intervenuti all'evento Happiness on tour - Storie di felicità, organizzato dalla Fondazione felicità, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, proprio nella giornata internazionale dedicata alla più gioiosa delle emozioni.

Allevi, delicato e profondo come è il suo carattere, ha iniziato a parlare visibilmente emozionato: "C'è stato un momento in cui ho dovuto mantenere lo sguardo dritto sui fiori, mentre camminavo all'inferno, la mia vita era concerti in giro per il mondo, conferenze stampa, selfie, fino a due anni fa - ha raccontato - quando è arrivata una brutta malattia e tutto è cambiato". Dopo la diagnosi, ha continuato, "c'è stato un giorno nella mia vita in cui io sono stato immensamente felice, ma prima bisogna fare un viaggio nell'inferno". Ed è così che il compositore ha raccontato la verità nuda e cruda, la sua "visione da paziente" della lotta contro il mieloma. "Un giorno mi dicono che devo fare delle punture sulla pancia, una al giorno - ha spiegato - e dico io 'basta non ne posso più, è da un anno che faccio punture sulla pancia', poi ci rifletto e dico 'va bene".

Allevi allora spiega nel dettaglio dolori, paure, attese, la crisi di astinenza dai potenti farmaci necessari per calmargli il dolore, dramma personale che ha affrontato sempre da combattente, perché "resilienza è una parola che non mi è mai piaciuta, mi fa pensare all'accettazione passiva di una condizione negativa". In questo percorso "infernale", Allevi ha detto di aver fatto sue tre parole: dignità, autorevolezza e grazia, che si sono tradotte per lui "nell'assumere il comando su di me, sulle mie paure, sulle mie ansie". Quelle famose punture hanno portato con sé dolori lancinanti: "Si chiamano fratture di crescita e servono a stimolare il midollo osseo a produrre cellule staminali, mi hanno spiegato, che sono il futuro della medicina".

Raccontando il suo doloroso percorso verso la guarigione, Allevi ha infine parlato del momento in cui è stato "immensamente felice". "Un giorno un medico è entrato nella mia stanza e mi ha detto: 'Maestro hai 13 globuli bianchi - ha detto - la bilancia, che fino a quel momento pendeva verso la mia morte, iniziava a pendere di nuovo verso la vita". In quel momento, ha proseguito, "ragazzi, sono stato investito da una felicità allo stato puro, un treno di felicità mi era venuto addosso". Perchè? "perché avevo ottenuto dei risultati professionali? Perché avevo venduto dei dischi? Perché erano aumentati i follower? No, perché ero semplicemente vivo". Poi ha concluso: "Io stamattina vi ho portato in dono, in offerta, la mia vita, la mia sofferenza e la mia felicità, spero davvero che possiate farne tesoro, grazie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA