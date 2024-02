Torna tra luglio e agosto a Senigallia il Summer Jamboree

SENIGALLIA - La 24/a edizione del Summer Jamboree. La "Hottest rockin' holiday on Earth", così come è stato ribattezzato il festival internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50, si svolgerà a Senigallia (Ancona) dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Nove giorni di eventi e concerti a cavallo tra i mesi clou dell'estate, in modo da favorire il turismo in un periodo solitamente meno affollato.

Ci penserà il Summer Jamboree a far affollare la città della spiaggia di velluto e della rotonda a mare, dopo un 2023 che ha visto un buon afflusso di visitatori da tutte le regioni d'Italia ma soprattutto un consistente aumento delle presenze straniere. Svizzera, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Austria, Canada e Spagna sono i dieci paesi da cui sono giunte più persone, segno di un richiamo davvero globale grazie alle sonorità swing e rock'n'roll.

Per l'edizione 2024 è in moto la macchina organizzativa che sta predisponendo nove giorni di musica live, di balli scatenati fino a tarda notte, oltre a spettacoli imperdibili. La manifestazione, come ogni anno, si diffonde in più luoghi di Senigallia, dalla Rocca roveresca, Piazza del Duca, Piazza Simoncelli, il Foro annonario, Piazza Garibaldi ma anche, e sono decisamente più suggestivi, i lungomari di levante e ponente dominati dalla storica Rotonda a mare che quest'anno è stata inserita nella locandina che accompagna l'evento, come simbolo del turismo senigalliese e delle Marche, di cui il Summer Jamboree è uno degli eventi più importanti. Per questo il sostegno alla società Summer Jamboree arriva dal Comune di Senigallia, che investe oltre 400 mila euro all'anno, ma anche dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio di Ancona. La questione economica è stata ed è ancora al centro di una trattativa tra gli organizzatori e i vari partner, motivo per cui le date 2024 sono state comunicate in ritardo rispetto agli anni scorsi. Oltre ai preparativi per concerti e balli, si sta cercando di chiudere un'altra partita, quella della convenzione per tre anni con il Comune di Senigallia, per dare continuità al lavoro organizzativo e alla promozione del festival sugli anni '40 e '50 più grande al mondo per numero di presenze.



