Tiziano Ferro, finisce la collaborazione con il manager storico

Finisce la lunga collaborazione, durata 23 anni, tra Tiziano Ferro e il suo manager storico Fabrizio Giannini. Sono i due interessati a comunicarlo via social.

"È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie.

Grazie", scrive il cantautore, rispondendo così al post del manager che poco prima aveva postato una foto ad un concerto di Ferro aggiungendo: "Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano Ferro".

Il sodalizio tra i due risale all'inizio degli anni Duemila e grazie al manager Ferro firmò il suo primo contratto artistico.

