Ariana Grande annuncia l'uscita di un nuovo album nel 2024

Ariana Grande interrompe il digiuno musicale e annuncia l'uscita di un nuovo album nel 2024, il suo settimo. In una serie di post su Instagram, la cantautrice trentenne statunitense si mostra in uno studio di registrazione e commenta, "Ci vediamo l'anno prossimo".

Il nuovo progetto è il primo dall'uscita nel 2020 di 'Positions', con il quale ha raggiunto i primi posti delle classifiche. Oltre ad essere cantante, la Grande è anche attrice ed imprenditrice. Nel 2021 ha lanciato la sua prima linea di cosmetici chiamata R.E.M. Beauty, una collezione di trucchi ispirata al cosmo e al mondo della fantascienza.

Contemporaneamente fu anche annunciato che avrebbe interpretato Glinda, la buona Strega del Nord per l'imminente adattamento cinematografico in due parti del musical Wicked, diretto da Jon M. Chu.



