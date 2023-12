Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023

E' stata una battaglia all'ultima nota, quella andata in scena ieri sera per la finale di X Factor 2023 e che ha visto trionfare Sarafine. I quattro concorrenti, Maria Tomba e Sarafine per la squadra di Fedez da un lato e Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per la squadra di Dargen D'Amico dall'altro, si sono affrontati sul palco della X Factor Arena a suon di 'cavalli di battaglia', duetti eccellenti e, per finire, brani inediti.

Le sorti dell'ultimo scontro sono state decise nel corso di tre manche e soltanto dal voto del pubblico, dopo l'acceso confronto delle ultime settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, tutti presenti anche questa sera ma come semplici 'spettatori', oltre a Morgan, prima del suo allontanamento da uno dei tavoli più celebri degli schermi targati Sky.

Se la serata è stata inaugurata dal duetto tra la presentatrice Francesca Michielin (che durante la finale ha presentato anche il suo inedito 'Solite chiacchiere') e il super ospite Gianni Morandi ("grandi, avete vinto tutti e siete fortissimi" ha detto il cantante da 60 anni di carriera, 53 milioni di dischi venduti e un medley fuori programma), durante la prima manche, i quattro concorrenti rimasti in gara si sono esibiti in un carosello senza soluzione di continuità, ciascuno con un riassunto in musica dei brani che hanno segnato il loro percorso all'interno di X Factor 2023.

Per la seconda manche, protagonisti sono stati invece i duetti. Maria Tomba è salita sul palco con M¾SS KETA. Duetto internazionale quello scelto per Sarafine che si è esibita con il duo francese di musica elettronica degli Ofenbach, mentre Il Solito Dandy ha accolto sul palco Francesco Gabbani.

Duetto all'insegna del rock'n'roll, quello che ha visto invece protagonisti gli Stunt Pilots, che per la finale di X Factor hanno incontrato la chitarra elettrica e la poesia virata al rock di Omar Pedrini, per l'occasione alle prese con 'Sole spento' dei suoi Timoria e che a breve festeggerà anche i dieci anni di 'Che ci vado a fare a Londra', il disco solista della rinascita artistica, con un evento ai Magazzini Generali di Milano, il 18 gennaio.

Sul fronte degli inediti, poi, i finalisti hanno proposto i loro brani, già disponibili sulle piattaforme digitali. Maria Tomba ha cantato la sua 'Crush', Sarafine se l'è vista con 'Malati di gioia', Il Solito Dandy ha riproposto 'Solo Tu' e gli Stunt Pilots hanno fatto risuonare le note di 'Imma Stunt'. Solo alla fine delle manche è stata annunciata la classifica che ha determinato la vittoria di Sarafine.

