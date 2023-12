Ornella Vanoni, mi metto ancora a nudo con le mie fragilità

Registrati durante il tour nei teatri suonato da una band di sole donne, accompagnati da tracce parlate tratte dall'opera teatrale Le donne e la musica, scritta dalla stessa Ornella Vanoni con Federica Di Rosa, i grandi successi dell'artista escono in una raccolta disponibile da domani, Calma Rivoluzionaria Live. Calma Rivoluzionaria è anche il titolo di uno dei due inediti, già disponibile, in coppia con Samuele Bersani.

"Mi piaceva l'idea di dimostrare che la creatività e la competenza del gentil sesso riescono a regalare una marcia in più alle emozioni di un ascoltatore - ha spiegato l'artista che, come ha ricordato Dino Stewart, managing director Bmg, ha così affrontato una session di registrazione per la prima volta dopo l'intervento al cuore dello scorso anno. "Ma mi piace pensare - ha aggiunto Stewart - che il merito sia anche del ruolo di Samuele Bersani, che debutta in veste di produttore su una delle più importanti uscite di Bmg". A due anni dall'ultimo album Ornella Vanoni, che nel 2024 festeggerà i 90 anni, propone quindi un viaggio in musica attraverso alcuni dei suoi grandi successi. Dalle note di Sotto il sole con il mare, per poi proseguire con Anima di Pino Daniele, L'appuntamento, La voglia, la pazzia, Io so che ti amerò, fino all'omaggio al maestro Vinícius de Moraes con Samba per Vinicius, per concludere con un invito a lasciare spazio alla felicità al ritmo di Tristezza... per favore vai via. Il secondo inedito è Camminando, di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.

"Presentarsi di fronte ad un pubblico, trovare sempre delle nuove cifre stilistiche per rendere speciale un tour non è mai semplice e richiede cura e amore in ogni singolo dettaglio - ha spiegato la cantante, che domani incontra i fan alla Mondadori di Milano e il 5 dicembre sarà a Roma -. Mi piace pensare che mettermi a nudo ancora una volta, così come sono, così come canto dal vivo, mi avvicini sempre di più alle persone con le mie fragilità ma anche con la mia voglia di celebrare la vita". Il lavoro è disponibile in due formati: un vinile LP con i brani che hanno segnato la carriera e la vita dell'artista registrati in una speciale versione live, accompagnato dal vinile con i due inediti, e un Cd composto da 25 tracce, gli inediti i momenti di intrattenimento con il pubblico e i grandi classici della carriera dell'artista, oltre alla bonus track Calma Rivoluzionaria nella versione cantata solo da Ornella Vanoni. Tre le suggestive copertine che hanno come protagonista la Luna, gialla, bianca e azzurra (ognuna associata a un formato) a rappresentare quella parte che in ciascuno rimane in ombra dietro al sole, ma poi emerge con una bellezza misteriosa, capace di riflettere l'interiorità più profonda.

