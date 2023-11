Emma 'In Da Club', mi racconto sul palco senza filtri

Un viaggio a tu per tu con il pubblico, per Emma che è partita con il suo 'Souvenir In Da Club'. Non solo una carrellata di date live, quelle che Emma ha iniziate lo scorso venerdì al Vox Club di Nonantola e che in queste sere fa tappa a Roma (oggi, domenica, poi lunedì 13 e mercoledì 15), ma anche una sorta di ritorno alle origini, con però la 'pelle' e le esperienze di oggi. Un mondo musicale, quello della voce di 'Iniziamo dalla fine', 'In ogni angolo di me' e 'Intervallo', tutte in scaletta durante il nuovo live, fatto di energia (stage diving compreso), emozione e contatto diretto con il pubblico. "Nei club non ci si può nascondere dietro ad effetti speciali - ha detto Emma - e l'unico posto in cui non ho paura di niente quando mi ci trovo, è il palco".



Nella scaletta del concerto ci sono tutti i brani del nuovo album "Souvenir', presentati live per la prima volta dal vivo, così come diversi medley di alcuni dei brani di Emma che hanno avuto più successo, riarrangiati per l'occasione con un suono adatto ai club. Dopo Roma, sarà il turno di Padova, Milano, Torino, Pozzuoli, Modugno e Firenze.

