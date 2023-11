Amadeus, Mengoni superospite e co-conduttore della prima serata di Sanremo

"Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del festival, sarà il superospite musicale della prima puntata, ma c'è molto di più: sarà il co-conduttore della prima serata del festival": lo annuncia Amadeus, ospite con lo stesso Mengoni dell'amico Fiorello alla prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!.

L'annuncio che Mengoni sarà superospite e co-conduttore della prima serata del festival di Sanremo 2024 è stato accolto con un boato dal pubblico accorso al Foro Italico per seguire la prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!. Amadeus e Mengoni sono arrivati - in ritardo - alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024, da via Asiago. "Siete la coppia dell'anno", ha commentato Fiorello.



Video Amadeus: 'Mengoni co-conduttore a Sanremo'

