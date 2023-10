Tiziano Ferro, esce il mio romanzo, ma sognavo scenario diverso

"Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d'affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!". Tiziano Ferro, sui social, torna a parlare del periodo che sta vivendo dopo l'annuncio del divorzio dal marito Victor, nei giorni in cui esce il suo romanzo La felicità al principio.

"Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l'abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti", aggiunge nel post che ha pubblicato sui suoi profili, con una foto che lo ritrae seduto in terra a leggere con, in testa, orecchiette da coniglio, probabile dono dei suoi due figli, per i quali in questo momento non può lasciare gli Stati Uniti e fare promozione in Italia per il libro come aveva spiegato già nei giorni scorsi.



