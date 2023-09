Allevi: "Un passo alla volta sto uscendo dall'inferno"

"Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno". Giovanni Allevi, in cura per un mieloma, pubblica sui social un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il musicista, insieme al messaggio, lascia ai fan una foto in cui lo si vede in piedi in quella che sembra una sala di riabilitazione. "La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio", aggiunge l'artista che comunicò di essere malato a giugno 2022.



