Max Pezzali fa festa al Circo Massimo

Al Circo Massimo, a Roma, stasera è festa. Una festa attesa, insperata, ma allo stesso tempo meritata e voluta. Quella che chiude un anno di festeggiamenti (con oltre 520mila biglietti venduti in più di 30 date, compresa una doppietta allo stadio di San Siro sold out nel luglio scorso da cui è partito tutto) per i 30 anni di carriera di Max Pezzali. Circo Max, oltre due ore e mezzo di successi, di nostalgia, di adolescenza ritrovata per i 40-50enni accorsi in massa.

Una festa alla quale non potevano mancare gli amici di ieri e quelli di oggi: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, oltre ad Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che hanno animato uno speciale set Deejay Time prima dell'inizio del live.

Il palco immaginifico dal gusto retrò, sul quale si stagliano la Ford Torino del 1976 di Starsky e Hutch con l'iconica freccia bianca sulla fiancata, una Harley-Davidson Pan America 1250 Special, la prima Adventure Touring Harley-Davidson e la Softail Breakout (a sottolineare l'amore di Pezzali per i motori), le pompe di benzina anni Cinquanta nello stile immortalato da Edward Hopper, con tanto di copertoni ammonticchiati qua e là, schermi giganti a mo' di televisori, un vintage van che teletrasporta gli ospiti dell'evento nel mondo di Max, un tendone rosso da circo adornato da una rete di led old school che proiettano immagini dell'intramontabile videogame anni '80 PacMan, non lascia dubbi sull'intento di lasciarsi trasportare in un mondo tra passato e presente, tra sogno e realtà.

La serata si apre con la sempreverde Hanno ucciso l'Uomo Ragno prima di ripercorrere tutti i successi di Pezzali, dai primi con gli 883 a quelli come solista. Trenta i brani in scaletta (con scambio di cortesie con gli ospiti che hanno portato anche un loro successo, Giovani Wannabe per Riccardo Zanotti, Dove si balla per Dargen D'amico e Cenere per Lazza, ad esempio) da La Regola dell'amico a Come deve andare, da Sei un mito a La lunga estate caldissima, con Pezzali che in in un paio di momenti ha mostrato tutta la sua emozione, sbagliando testo o tempi. Nessun Rimpianto, Come Mai, Una canzone d'amore e poi un medley acustico con Nient'Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai. Con Paola & Chiara il Circo Massimo si scatena per l'atto finale, prima di chiudere su Con un deca.

Il Circo Max il 7 settembre arriverà in prima serata su Canale 5 con Circo Max - Una notte di hit.



