Addio al soprano Renata Scotto, morta a New York

E' morta nella sua casa di New York, e non a Savona come annunciato in un primo momento, Renata Scotto e il mondo della lirica piange uno dei soprani più famosi al mondo. Nata nel 1934 a Savona è mancata all'età di 89 anni. Aveva debuttato appena diciannovenne nella Traviata proprio nella sua città. L'anno seguente esordì alla Scala con La Wally, in cui ebbe un successo trionfale. L'inizio di una carriera proseguita in Italia e all'estero con un repertorio vastissimo, a cui oltre al canto ha affiancato anche la regia d'opera e l'insegnamento con la creazione a Savona dell'Accademia Operistica Renata Scotto. Lo ha annunciato il sindaco Marco Russo: "è morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna - ha scritto sui social -. Una grande savonese. Colta, raffinata, generosa, semplice".

Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra ed è diventata celebre soprano di fama internazionale. Nel 1965 ha cantato al Metropolitan Opera di New York debuttando con Madama Butterfly e nel 1986 ne curò la regia. Nel 2020 ha riportato il suo talento nella sua città natale dove ha fatto la regista de "La traviata" sempre al Chiabrera. "È un istinto che mi porta a cantare e a ritornare nella mia città", aveva detto in occasione della presentazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA