Francesca Michielin annulla due date: 'Dovrò operarmi'

"Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l'ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po' di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova". Lo annuncia con un video su Instagram Francesca Michielin. "Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti - aggiunge -. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!"

