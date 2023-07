Placido Domingo all'Arena di Verona per una serata-evento

Jessica Pratt e Michele Pertusi, Mariangela Sicilia e Yusif Eyvazov, Giulia Mazzola e Amartuvshin Enkhbat. Sono le grandi voci protagoniste, insieme a quella di Placido Domingo, di una festa per la lirica in programma domenica 6 agosto alle 21 all'Arena di Verona, omaggio del celebre cantante spagnolo al centesimo Festival.

Lo spettacolo, dal titolo Placido Domingo in Opera, è anche un viaggio attraverso le più celebri pagine del grande repertorio operistico, e non solo. Il tenore è così ancora una volta protagonista dell'estate areniana, dove debuttò nel 1969 e dove è tornato costantemente fino ad oggi. In caso di annullamento della serata, Placido Domingo in Opera - Arena 100 verrà recuperato il giorno successivo, 7 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA