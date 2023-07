Lady Gaga ricorda Tony Bennett, 'mi mancherà per sempre'

Alcuni giorni dopo la sua scomparsa, Lady Gaga rende omaggio a Tony Bennett. "Il mio amico mi mancherà per sempre - si legge su Instagram - mi mancherà cantare con lui, incidere con lui, parlare con lui, essere sul palco assieme". Il crooner è morto lo scorso 21 luglio a 96 anni a New York. Soffriva di Alzheimer dal 2016. Nel lungo messaggio sui social media, Gaga dice anche che tra di loro c'era una sorta di magia. "Ci trasportavamo in un'altra era - scrive - modernizzavamo assieme la musica e le davamo una vita completamente nuova con i nostri duetti. Non si trattava di una finzione, la nostra relazione era sincera". Continua dicendo che è da tempo che piange la sua scomparsa. "Abbiamo avuto un lungo e forte addio - spiega -. Anche se ci separavano cinque decadi, lui è stato mio amico, il mio vero amico. La differenza di età non contava".

In merito all'Alzheimer di cui soffriva Bennett, la cantante ha detto che ha sempre voluto che Tony si ricordasse del bene che gli voleva nonché della gratitudine per averlo avuto nella sua vita. "Non dimenticherò mai Tony Bennett - conclude -. Se posso dire una cosa al mondo è quella di non ignorare gli anziani, non lasciateli indietro quando le cose cambiano...

prendetevi cura di loro e vi prometto che imparerete qualcosa di speciale".



