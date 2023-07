Bersani contro i trapper, 'senza autotune vedi cadere Icaro'

"Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima 'cantata' si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera".

Samuele Bersani, questa mattina in un post su Instagram, si lascia andare a una critica nei confronti della musica trap e dell'uso eccessivo dell'autotune. Sia chiaro, non fa nomi, ma il riferimento sembra a molti utenti proprio a Sfera Ebbasta di cui sta girando un video diventato virale su TikTok, come in tanti fanno notare nei commenti: nelle immagini, durante uno show, al rapper salta l'autotune con evidenti conseguenze sulla performance.

Tra i commenti al post di Bersani, infatti, arrivano anche i fan di Sfera invitandolo a una maggiore "onestà intellettuale: il loro Icaro non sarebbe stonato, solo vittima di un infausto problema tecnico". Sempre tra i commenti, interviene anche lo stesso Bersani che esprime il proprio dissenso nei confronti del termine 'dissing', "Ma quale dissing d'Egitto", dice.



