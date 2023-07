Tedua sempre in vetta tra gli album più venduti

Inarrestabile Tedua. Per l'ottava settimana consecutiva il rapper si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana con La Divina Commedia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Rispetto a sette giorni fa, rimangono invariati tutti i primi sei posti della top ten, segno di un periodo piuttosto immobile nella discografia come è notoriamente quello estivo. Al secondo posto troviamo dunque 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire che riunisce 20 protagonisti della scena urban italiana; al terzo Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, impegnati in queste settimane con il loro primo tour negli stadi. Quarta piazza per Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, davanti a Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni. Sesto gradino per Lazza con Sirio, il più longevo in classifica (68 settimane).

La prima e unica sorpresa è rappresentata in settima posizione dal ritorno dei Blur, dopo 8 anni di silenzio, con The Ballad of Darren, nono album in studio della band britannnica, che conquista la vetta tra i vinili. Chiudono Blanco con Innamorato, Shiva con Santana Season e la coppia Irama e Rkomi con No Stress.

Tutto invariato anche tra i singoli con Italodisco dei The Kolors che si avvia a conquistare il titolo di tormentone del 2023.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 21 al 27 luglio 2023:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) 10, DRILLIONAIRE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) MATERIA (PRISMA), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

6) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) THE BALLAD OF DARREN, BLUR (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

8) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) SANTANA SEASON, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

10) NO STRESS, IRAMA & RKOMI (ATLANTIC/ISLAND-WARNER MUSIC/UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) ITALODISCO, THE KOLORS (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

2) VETRI NERI, AVA, ANNA & CAPO PLAZA (WARNER MUSIC/VIRGIN-WARNER MUSIC)

3) DISCO PARADISE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31 (WARNER MUSIC / COLUMBIA-WARNER MUSIC)

4) BON TON, DRILLIONAIRE, LAZZA & BLANCO FEAT. SFERA EBBASTA & MICHELANGELO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) BELLISSIMISSIMA, ALFA (ARTIST FIRST/WANDERLUST SOCIETY-ARTIST FIRST)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) THE BALLAD OF DARREN, BLUR (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

2) STARCATCHER, GRETA VAN FLEET (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) UMILE, TONY BOY (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

4) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) BARBIE THE ALBUM O.S.T., BARBIE THE ALBUM (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).



