Matteo Bocelli, nuovo singolo e album d'esordio

Chasing Stars è il nuovo singolo di Matteo Bocelli. Il brano è una ballad e gli autori sono Ed Sheeran e il fratello Matthew, il testo parla di un padre che incoraggia il figlio a seguire le proprie passioni e a fare musica. "Come i fratelli Sheeran, - afferma Bocelli - sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era centrale nelle nostre vite. Ed e Matthew hanno scritto la canzone, ma sembra che l'abbiano scritta appositamente per me. Lavorare con loro è stato un privilegio". Ed Sheeran è altrettanto entusiasta della collaborazione: "Matteo è un talento vero", ha detto il cantautore britannico.

Ad accompagnare l'uscita del brano anche il video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli e girato nella Jamaica Beach sul Lago di Garda.

Chasing Stars anticipa l'album d'esordio dal titolo Matteo, in uscita il prossimo 22 settembre. Il disco contiene 12 tracce in inglese e italiano ed è già disponibile in pre-order e pre-save. Previsto anche un tour mondiale organizzato e prodotto da Live Nation, la tournée prenderà il via il 30 settembre da Berlino e toccherà 12 paesi, inclusi Stati Uniti e Medio Oriente con ben 30 date. In Italia sarà a Milano e Roma, rispettivamente il 24 e 25 ottobre. I biglietti sono disponibili su https://matteobocelli.it/



