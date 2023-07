Madame, nuovo tour in autunno

In autunno nuova serie di concerti per Madame. Il tour prende il via il prossimo 5 novembre da Roma, Auditorium Parco della Musica, e toccherà alcune delle principali città italiane: l'artista si esibirà a Bari (8 novembre, Teatro Team), Bologna (23 novembre, Teatro Europauditorium), Genova (25 novembre, Teatro Carlo Felice), Torino (27 novembre, Teatro Colosseo), Firenze (30 novembre, Teatro Verdi), Reggio Emilia (6 dicembre, Teatro Romolo Valli).

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Madame sarà sul palco insieme alla sua band: Dalila Murano alla batteria, Karme Carmelo Caruso alle tastiere, Estremo Enrico Botta alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso.

In scaletta anche i brani del suo secondo album L'amore, uscito il 31 marzo scorso, quattordici tracce su cuore, sentimento e passione in cui convivono varie protagoniste: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l'amica Matilde, una bambina, Madame stessa. "Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l'amore, il sesso, l'intimità, l'intensità, il dolore, la mancanza, l'ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l'energia e le forti emozioni", spiega la cantautrice. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo Il bene nel male già certificato multi-platino e presentato a Sanremo 2023.

Madame nella sua giovane carriera ha collezionato 38 certificazioni tra platino e oro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA