Imola Summer Sound, festival trap e rap per la Romagna

Si accendono i riflettori su Imola Summer Sound per la Romagna, festival musicale che riunisce la scena trap e rap italiana a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall'alluvione, in programma domani, sabato 29 luglio, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I cancelli apriranno alle 16 e dalle 17.30 si alterneranno sul palco, per veri e propri set, gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all'evento e di destinare il ricavato netto all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna. + In cartellone Sfera Ebbasta, Shiva, Luchè, Geolier, Massimo Pericolo, Axell, Digital Astro, Finesse, Tony Boy, Big Mama, Ele A, Sethu.

"È emozionante - commenta Sfera Ebbasta - sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dare vita ad un evento unico, per una causa così importante. Siamo vicini alle famiglie alluvionate, e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna".

"Stiamo assistendo a un moto straordinario di vicinanza e sostegno all'Emilia-Romagna - dicono il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore al bilancio Paolo Calvano -. Imola Summer Sound si aggiunge a questa ondata di solidarietà. Ovviamente ogni euro raccolto e utilizzato sarà rendicontato".



