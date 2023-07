Piano Solo, Stefano Bollani chiude l'Estate a Santa Cecilia

Finale pirotecnico dell'Estate a Santa Cecilia con Stefano Bollani, pianista straordinario e grande affabulatore musicale che miscela l'abilità tecnica con la capacità di attraversare con leggerezza generi e repertori.

Bollani sarà protagonista il 31 luglio alle 21 nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il suo spettacolo Piano Solo.

Personaggio eclettico, di solida formazione classica e con una lunga militanza nel jazz, compositore, ideatore e conduttore televisivo, ha suonato con la Filarmonica della Scala, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, Orchestre de Paris e in più occasioni con l'Orchestra di Santa Cecilia, diretto, tra gli altri, da James Conlon, Daniel Harding e Antonio Pappano. Nel frattempo ha continuato a misurarsi con il jazz incidendo cd da solo o con molti compagni di viaggio. Negli ultimi anni ha sperimentato con successo anche la conduzione di programmi radiofonici e televisivi come Via dei Matti numero 0, scritto e proposto insieme con la moglie Valentina Cenni e trasmesso da Rai3.

In Piano Solo esiste una sola regola: rendere omaggio all'arte dell'improvvisazione grazie al bagaglio accumulato in venti anni di jam session. Non esiste scaletta né programma di sala. La scelta dei brani procede a sorpresa spaziando dal jazz al Brasile, da Carosone ai classici della canzone italiana fino ai brani inediti del nuovo album Blooming uscito in primavera.

