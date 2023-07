Matteo Paolillo, primo tour nei club a novembre

Matteo Paolillo, attore e musicista, debutta live con una serie di concerti nelle principali città italiane. Paolillo è protagonista e autore di diversi brani della colonna sonora della serie evento Mare Fuori. L'artista sarà il 29 novembre all'Alcatraz di Milano, il 2 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 5 dicembre al Teatro Concordia di Venaria Reale, il 7 dicembre all'Estragon di Bologna, il 16 dicembre all'Atlantico di Roma e il 21 dicembre al Palapartenope di Napoli. In scaletta anche brani del nuovo disco Come te, progetto di 11 tracce con i featuring di Gelo e Clementino, incorniciate dalla produzione di Lolloflow: le canzoni, influenzate dall'hip hop, spaziano dall'italiano al napoletano.

Matteo Paolillo nasce a Salerno nel 1995. Inizia a recitare a 13 anni, in una piccola compagnia salernitana. A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, poi si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel 2016. Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap, e nel 2017 fonda la Suba Crew. Nel 2020 è su Rai 2 nella serie 'Mare Fuori' con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, Edo, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie. Sempre nel 2020 è in tv con Vivi e Lascia Vivere di Pappi Corsicato e al cinema con Famosa di Alessandra Mortelliti. Il 24 febbraio ha pubblicato il singolo Origami all'alba, certificato Platino.



