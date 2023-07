I Coldplay aggiungono altre due date a Roma nel 2024

È iniziata, con il via alle prevendite sul sito della band, la caccia al biglietto per il concerto dei Coldplay a Roma del prossimo anno. Sito in tilt nelle prime ore del mattino, e sorpresa per i fan che hanno visto raddoppiare le date previste: oltre ai live del 12 e 13 luglio, già annunciati per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour, la band capitanata da Chris Martin cala il poker con altri due appuntamenti il 15 e 16 luglio. Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il tour ha ottenuto riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023.



