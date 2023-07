Harry Styles dei record, buon 13/mo compleanno One Direction

Harry Styles è l'artista del momento.

Vincitore di 3 Grammy, stella esplosa con gli One Direction, ha registrato numeri record sul palco della RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia il 22 luglio, ultima data per ora del suo Love on tour da tutto esaurito in tutto il mondo.

Ricercato, eccentrico, Styles è di tendenza, con il suo fascino che va al di là del talento musicale e dello slancio da attore, è una icona di stile, seguito da una fan community incredibile. Superstar mondiale da miliardi di stream, artista più ascoltato in radio in Italia nel 2022. I suoi due album di maggiore successo, Harry Styles e Fine Line, sono stati acclamati dalla critica e, brano dopo brano, hanno conquistato i vertici delle classifiche musicali di tutto il mondo. Il singolo Watermelon Sugar è stato la colonna sonora dell'estate 2020 e, nel marzo del 2021, gli è valso il suo primo Grammy Award per la migliore interpretazione pop solista. Personaggio affascinante, se non è la sua musica, sono i suoi colori arcobaleno, la sua moda gender fluid, le sue storie d'amore o le sue apparizioni cinematografiche a fare tendenza. È uno showman per natura e le incursioni nel cinema, come in Dunquirk di Christopher Nolan lo testimoniano.

La sua carriera musicale ebbe inizio nel 2010 con la partecipazione in qualità di cantante solista all'edizione britannica del programma musicale The X Factor. Eliminato nelle prime fasi, fu poi ripescato per entrare a far parte della boy band One Direction, divenuta una delle boy band di maggiore successo di tutti i tempi. Oggi Harry Styles è una delle celebrità più in vista. Ha venduto oltre 100 milioni di album nel corso della sua carriera da solista e come membro degli One Direction. Ha oltre 35 milioni di follower su Instagram, vanta una carriera cinematografica molto promettente e una carriera musicale di grande successo. A lui è dedicata tra l'altro anche una biografia illustrata, "Adore You" scritta da Carolyn McHugh per EPC Editore.



