Abbagnato, magia unica la grande danza a Caracalla

''La grande danza alle Terme di Caracalla è una magia unica''. Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo dell' Opera di Roma, descrive così il Gran Gala che stasera chiude la pagina coreografica del Caracalla Festival con uno spettacolo che vedrà protagonisti le stelle Maia Makhateli e Jacopo Tissi e i ballerini della Fondazione capitolina. ''Dopo il successo della Cenerentola di Nureyev - dice Abbagnato all'ANSA - questa sera l'appuntamento a Caracalla con la danza è doppio. Alle 19 al Teatro del Portico gli allievi della nostra scuola di danza con due coreografie, mentre alle 21 nel Teatro Grande il gala di danza con Maia Makhateli, Jacopo Tissi e tutte le stelle del nostro Corpo di Ballo''. Una serata speciale, aggiunge, che ''si chiude con il Bolero nella versione di Pastor che poi ritroveremo a settembre nella serata Grandi coreografi dopo la pausa estiva e che porteremo anche al Comunale di Bologna''. Tra gli ospiti è annunciata anche la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati che guarderà il podio dal quale il figlio Alvise dirigerà l'orchestra.

In scena, oltre alle due stelle ospiti, danzeranno le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Susanna Salvi e Alessio Rezza, i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti e il Corpo di Ballo. La serata si apre con il Grand Pas dal secondo atto di Paquita, per la coreografia di Petipa ripresa da Eleonora Abbagnato e Gillian Whittingham. Seguono i passi a due da Il Corsaro firmato da José Carlos Martínez (interpreti Susanna Salvi e Alessio Rezza) e Il lago dei cigni di Petipa (interpreti Maia Makhateli e Jacopo Tissi), dal pas de deux tutto al maschile da Proust ou les intermittences du coeur di Petit, ripreso da Luigi Bonino (interpreti Michele Satriano e Giacomo Castellana) e dall'assolo di Alessandra Amato che danza La morte del cigno di Michel Fokine, ripresa da Eleonora Abbagnato.

Gran finale con il Bolero di Ravel con la coreografia creata da Krzysztof Pastor nel 2012. Pastor sceglie di usare un ampio spazio rettangolare e di affidare l'esecuzione a un uomo e a una donna, una coppia principale che in questo caso è formata da Rebecca Bianchi e Claudio Cocino.



