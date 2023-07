Tedua inarrestabile, resta in vetta alla hit parade

Continua la marcia vincente di Tedua: La Divina Commedia, appena certificato doppio disco di platino, è il primo album dell'anno a restare per la settima settimana consecutiva in vetta alla hit parade, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Risale di una posizione ed è secondo 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, con venti protagonisti della scena urban italiana. Tornano sul podio i Pinguini Tattici Nucleari, impegnati nel tour negli stadi: Fake News scala due posizioni ed è terzo.

In risalita anche Geolier: Il Coraggio dei Bambini - Atto II, da 28 settimane in classifica, è quarto, seguito da Materia (Prisma) di Marco Mengoni. Poi Lazza con Sirio, Shiva con Santana Season, la coppia Irama-Rkomi con No Stress. Torna in top ten Blanco con Innamorato, in nona posizione, debuttano in decima piazza i Boomdabash con il nuovo album Venduti che contiene i featuring con Annalisa, Emma, Al Bano, Paola & Chiara, Eiffel 65, VillaBanks, Cham.

Invariata la vetta della classifica dei singoli, guidata ancora dai Kolors con Italodisco. Tra i vinili domina Tedua con La Divina Commedia.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 14 al 20 luglio:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) 10, DRILLIONAIRE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) MATERIA (PRISMA), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

6) SIRIO, LAZZA (iSLAND-UNIVERSL MUSIC)

7) SANTANA SEASON, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

8) NO STRESS, IRAMA & RKOMI (ATLANTIC/ISLAND-WARNER MUSIC/UNIVERSAL MUSIC)

9) INNAMORATO, BALCNO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) VENDUTI, BOOMDABASH (CAPITOL / B1-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) ITALODISCO, THE KOLORS (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

2) VETRI NERI, AVA, ANNA & CAPO PLAZA (WARNER MUSIC/VIRGIN-WARNER MUSIC)

3) DISCO PARADISE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31 (WARNER MUSIC / COLUMBIA-WARNER MUSIC)

4) BON TON, DRILLIONAIRE, LAZZA & BLANCO FEAT. SFERA EBBASTA & MICHELANGELO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) RUBAMI LA NOTTE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

3) THE DOORS, THE DOORS (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

4) AM, ARCTIC MONKEYS (DOMINO-SELF)

5) SPEAK NOW, TAYLOR SWIFT (TAYLOR SWIFT-UNIVERSAL MUSIC).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA