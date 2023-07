Roger Waters, il 6 ottobre esce il nuovo album

Roger Waters annuncia la pubblicazione del nuovo album The Dark Side Of The Moon Redux che uscirà il 6 ottobre; si tratta di una reinterpretazione di uno degli album più celebri della storia, a cinquant'anni dalla registrazione originale con i Pink Floyd.

All'epoca Waters aveva 29 anni, The Dark Side Of The Moon era una meditazione multidimensionale sull'esperienza umana, il passare del tempo, la discesa nella follia.

Il nuovo disco vede Waters trascendere questo vuoto di mezzo secolo per reinterpretare ed abbellire le sue creazioni originali con una nuova prospettiva raccolta dalla sua esperienza di vita, dalla filosofia e dalla saggezza dell'età, con un'ulteriore enfasi sui temi filosofici, sociali e politici dell'originale.

La straordinaria performance vocale di Waters aggiunge nuovi strati di profondità ai suoi testi classici e saggezza ghiaiosa alle sue nuove creazioni filosofiche. La produzione di Waters e Gus Seyffert spoglia le orchestrazioni psichedeliche dei Pink Floyd in qualcosa di più crudo e delicato. "Sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo creato, è un lavoro che può stare orgogliosamente accanto all'originale", ha detto Waters.



