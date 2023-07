OneRepublic protagonisti al Festival Isle of Mtv Malta

A Malta l'atmosfera è calda. E non solo per le temperature che fanno ribollire tutto il Mediterraneo, ma anche e soprattutto per Isle of MTV Malta 2023, il festival gratuito che da 15 anni anima l'iconica piazza Piazza Il-Fosos e che è in programma stasera. Protagonisti della manifestazione estiva sono gli OneRepublic, la band britannica candidata ai Grammy. "Il caldo - scherza il frontman Ryan Tedder - non ci spaventa: abbiamo appena suonato in Italia...". Giunto alla sua 15/a edizione, il più grande festival estivo gratuito d'Europa, organizzato in collaborazione con l'Autorità del Turismo di Malta, oltre alla band britannica, il cui successo più recente è I Ain't Worried, che è parte della colonna sonora di Top Gun: Maverick con oltre 3 miliardi di stream, chiama ad illuminare la notte di Malta con la sua musica dance anche il produttore multiplatino e Dj svedese con origini italiani Alesso, autore di inni come Heroes (we could be) con Tove Lo, Words con Zara Larsson, When I'm Gone con Katy Perry, Under Control, Let Me Go con Hailee Steinfeld e Florida Georgia Line e If I Lose Myself con gli OneRepublic. È sbarcato a La Valletta anche il cantautore britannico Tom Grennan, il cui ultimo album What ifs and Maybes ha conquistato la vetta della classifica in Uk e ora punta a farsi conoscere anche in Italia. "Oh, sì. Mi piacerebbe molto venire a suonare nel vostro Paese", dice senza falsa modestia ma potendo contare su oltre un miliardo di stream già all'attivo e un paio di dischi di platino. Non mancano le presenze femminili: Mimi Webb, che in soli due anni è riuscita a superare un miliardo di stream globali e diversi brani in vetta alle classifiche, tra cui House on Fire, Good Without e Red Flags; e la pluripremiata cantautrice australiana Delta Goodrem, che ha all'attivo cinque album da primo posto in classifica - tra cui uno degli album di debutto più venduti nella storia dell'Australia, Innocent Eyes - nove singoli al primo posto, diciassette top ten e tre World Music Awards, duetti con Tony Bennett, LeAnn Rimes e Olivia Newton John. Spazio anche ai talenti di Malta, tra cui il dinamico trio The Busker (visto anche all'Eurovision Song Contest) e il cantautore Kevin Paul. Nel corso delle sue 14 edizioni, Isle of MTV Malta ha portato ogni anno decine di migliaia di fan della musica in piazza per assistere alle esibizioni delle più grandi star del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix. L'evento sarà trasmesso su MTV a livello internazionale il 15 settembre 2023 in oltre 150 Paesi, mostrando il festival e Malta a milioni di appassionati di musica in tutto il mondo. Il festival sarà seguito dalla Isle of MTV Malta Music Week, una serie di serate nei club e feste nei locali più in voga dell'isola, dal 18 al 23 luglio.

