Caracalla off, in scena le giovani voci dell'Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Le giovani voci del Teatro dell'Opera di Roma protagoniste per una sera della programmazione Off del Caracalla Festival 2023. In scena, il 12 luglio alle 19, andranno i cantori tra i 6 e i 14 anni del Coro Preparatorio e della Schola Cantorum della Fondazione capitolina. I giovani artisti si esibiranno sul nuovo palcoscenico del Teatro del Portico, presso il Tempio di Giove delle antiche Terme. Aprirà la serata il Coro Preparatorio, diretto da Isabella Giorcelli.

La Schola Cantorum, sotto la direzione di Alberto De Sanctis, proporrà poi una serie di brani spaziando dagli spiritual a un medley dal film Sister Act a Torna a Surriento e Funiculì Funiculà.

Gran finale con le due formazioni insieme in Scarborough Fair di Paul Simon e Mangwani 'Mpulele di Theodore Bikel. Al pianoforte Alessia Capoccia. (ANSA).